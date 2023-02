Maden işçisi, aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Hatay'ı vuran depremlerde can kaybımız yükseliyor!



Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kömür ocağında çalışan maden işçisi Rıfat Ulsuer, kaldığı evin penceresine gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Tavşanlı ilçesi Tunçblilek beldesindeki Garp Linyit İşletmesi Kömür ocaklarında çalışan maden işçisi Rıfat Usluer, arkadaşlarıyla kaldığı tek katlı evin penceresine gelen tilkiye elleriyle peynir ve ekmek yedirdi. Tilkiye 'Metropol' ismini verdiğini belirten Usluer, "Gece hava çok soğuk oluyor. Hayvan aç kalmış. Penceremizin önüne gelip cama dokundu. Hani, 'Karnım aç, yemek verin, üşüdüm' der gibi. Ben de insaniyet namına peynir, ekmek verdim. Yediği için çok mutlu oldum. Aynı zamanda avcılık da yapıyorum. Avcılar her zaman can alan değil aynı zamanda can kurtarandır. Tilkiye ekmek verirken çekildiğimiz videoyu bir arkadaşıma gönderdim. O da sosyal medyada paylaşmış. Çok olumlu tepkiler aldık. Metropol adını verdiğim tilki kaldığımız yere sürekli gelmiyor. Havalar çok soğuk olduğunda ve aç kalınca geliyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2023-02-24 11:40:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.