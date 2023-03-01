Kavga çıkınca makinist, treni durdurup polis çağırdı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYABalıkesir seferini yapan trende, yolcular arasında kavga çıktı. Treni durduran makinistin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, şikayetçi olan 4 kişiyi emniyete götürdü.

Kütahya-Balıkesir seferini yapan İzmir Mavi Treni´nde yolcular F.Ö. ile E.S., N.T. ve A.D. arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bunun üzerine makinist, treni Osmangazi Mahallesi´ndeki Sanayi Sitesi´nin içinden geçerken durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, karşılıklı şikayetçi olan 4 kişiyi trenden indirerek, işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Tren, yaklaşık 15 dakikalık rötarın ardından yoluna devam etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-03-01 14:00:12



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