Kütahya´da Kocayayla Geçidi beyaza büründü

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesindeki gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ni beyaza bürüdü.

Domaniç´te hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, gece yarısı etkili olan kar yağışıyla 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı. Karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve temizlik çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2023-03-06 12:07:54



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