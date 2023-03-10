Kütahya'da metruk bina, alev alev yandı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Saray Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binada, saat 02.00 sıralarında yangın başladı. Yoğun dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, metruk bina çevresindeki evleri tahliye edip, alevleri 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Metruk bina, kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-03-10 11:32:27



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