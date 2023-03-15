Kütahya'da 3 şüpheli, arkadaşlarının evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da aranması olan 3 şüpheli, daha önce birlikte hırsızlık yaptıkları arkadaşları E.C.'nin evinden hırsızlık yaparken, suçüstü yakalandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi´nde bir evden hırsızlık yapıldığına ilişkin şikayet üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin çok sayıda sabıkası bulunan E.C. (37), H.E.B. (29) ve Y.A. (30) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden E.C.´yi yakalamak için 30 Ağustos Mahallesi Cengiz Topel Caddesindeki evine giden polis ekipleri, H.E.B., Y.A. ve O.A.´yı (28), arkadaşının evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Evde yapılan incelemede 3 şüphelinin, E.C.´nin evindeki eşyaları çalmak için 13 ayrı valize koydukları, 2 televizyonu bezlere sardıkları belirlendi. Şüpheliler H.E.B., Y.A. ve O.A.´nın, arkadaşları olan E.C.´nin şehir dışına çıktığını öğrenerek evine hırsızlık için girdiği ortaya çıktı. H.E.B., Y.A., O.A. ve daha sonra yakalanan E.C., geçirildiği sağlık kontrolü ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-03-15 18:52:49
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