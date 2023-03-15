Yangında mahsur kalan kadın ve kedisi kurtarıldı; maske takılan kediye oksijen verildi

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, 3 katlı apartmanın zemin katındaki evde çıkan yangında mahsur kalan Oksan Yolaç ve kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yoğun dumana maruz kalan ambulansta maske takılarak oksijen verilen kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi´nde 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Harekete geçen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Oksan Yolaç ve kedisini kucağında dışarı çıkarırken, yangını da kısa sürede söndürdü. Yoğun dumana maruz kaldığı tespit edilen kediye, sağlık ekiplerince maske takılarak oksijen verildi. Kendine gelen kedi daha sonra ayakta müdahale edilen sahibi Oksan Yolaç´a teslim edildi. Evde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-03-15 22:35:08



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