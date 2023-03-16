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Depremde ailesi ve 8 yakınını kaybeden Müjgan Paçacı: Hayata sporla tutunmaya çalışıyorum

DHA

Depremde ailesi ve 8 yakınını kaybeden Müjgan Paçacı: Hayata sporla tutunmaya çalışıyorum


Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA,(DHA)Kahramanmaraş merkezli 11 kentte büyük yıkıma neden olan iki büyük depremde annesi ve babasının yanı sıra 8 yakınını kaybeden spor eğitmeni Müjgan Paçacı (44), depremin ardından gittiği Kütahya´da hayata sporla tutundu. Spor salonunda çalışmaya başlayan Paçacı, "Annemi, babamı ve birinci derece 8 yakınımı depremde kaybettim. Kahramanmaraş'ta en çok üyeye sahip spor salonum vardı, iflas ettim. Çünkü müşterilerimin hepsi depremde yaşamını yitirdi. Hayata sporla tutunmaya çalışıyorum" dedi.
Kahramanmaraş´ta spor salonu olan Müjgan Paçacı, 6 Şubat´taki iki büyük depremde annesi ve babasının yanı sıra 8 yakınını kaybetti. Depremin ardından Kahramanmaraş´tan 21 yaşındaki kızıyla birlikte ayrılan Müjgan Paçacı, Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi. 2018 Fitness Balkan Şampiyonluğu ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 2021 yılında düzenlenen şampiyonada Vücut Geliştirme ve Fitnes Türkiye şampiyonluğunun sahibi olduğunu belirten Müjgan Paçacı, yaşadığı acının ardından hayata yeniden spor yaparak tutunmaya çalıştığını söyledi. 34 yıldır sporun içerisinde olduğunu dile getiren Paçacı, Kütahya'nın bu anlamda kendisine sahip çıktığını ifade ederek, "Annemi, babamı ve birinci derece 8 yakınımı depremde kaybettim. Kahramanmaraş'ta en çok üyeye sahip spor salonum vardı, iflas ettim. Çünkü müşterilerimin hepsi depremde yaşamını yitirdi. Hayata sporla tutunmaya çalışıyorum, bu konuda da destek bekliyorum. İl il dolaştım ve Kütahya bana kucak açtı. Burada bana sahip çıktılar, elimden tuttular. Kütahya'ya geldiğim anda fitnes salonu bulunan Recep Baygın hocama ve salonda birlikte çalıştığımız öğrencilere çok teşekkür ederim. Kendimi evimde gibi hissettim. Yeniden sporla hayata tutundum, kendime yeni hedefler belirledim, yeni yollar planladım. Şampiyon nakavt olmuştu, ama şimdi yeni şampiyonluklar için, daha büyük şampiyonluk ve hedefler için hazırlıklara devam ediyorum. Müjgan hoca, patentli bir isimdir. Türkiye'ye mal olmuş, resmi patente sahip tek antrenörüm. Ayrıca birçok ödül törenlerinde Kahramanmaraş'ın en başarılı antrenörü ve en başarılı iş kadını seçilmiştim. Tüm Türkiye'nin en hızlı zayıflatan antrenörü olarak da nam yaptım" şeklinde konuştu.
Çalıştığı spor salonunda haftanın 6 günü hem spor yapan hem de salondaki öğrencilerine eğitmenlik yaptığını kaydeden Müjgan Paçacı, depremin acısını spor yaparak unutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Müjgan Paçacı´nın çalışması
-Müjgan Paçacı'nın açıklamaları
-Genel görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Kütahya Tuna İŞLEYEN
2023-03-16 12:59:14

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