Park halindeki minibüste çıkan yangın, otomobile de sıçradı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-KÜTAHYA'da park halindeki minibüste çıkıp, yanındaki otomobile de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi 302'inci Sokak'a park edilen 35 AEJ 359 plakalı minibüste, gece saatlerinde yangın çıktı. Minibüsün yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Tüm aracı saran alevler, bir otomobile de sıçradı. İhbarla gelen ekipler, alevleri söndürdü.Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi, otomobilde ise hasar oluştu. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-03-19 11:19:31
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