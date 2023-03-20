Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth Kütahya'da anıldı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)MACARİSTAN milli kahramanı Lajos Kossuth, 1850-1851'de sürgün hayatı yaşadığı Kütahya'da; Macar Evi adıyla müzeye dönüştürülen tarihi konakta düzenlenen törenle anıldı.

Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 175´nci yılı dolayısıyla, Börekçiler Mahallesi'nde 1982'de `Macar Evi´ adıyla müzeye dönüştürülen konağın bahçesinde, Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth için anma töreni düzenlendi. Törende, Kossuth Anıtı'na çelenk bırakılırken, Macar Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, iki ülkenin her zaman birbirine destek olduğunu söyledi. Macaristan tarafından depremin yaşandığı bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin Türk halkı için verdiği mücadelenin takdirle karşılandığını ifade eden Güral, yakın zamanda Macaristan Cumhurbaşkanı Novak´ın Türkiye´yi ziyaret edeceğini söyledi.

MACARİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU ATTİLA PINTER TÖRENDE KONUŞTU

15 Mart´ın Macaristan için çok önemli olduğunu belirten Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pinter ise şunları söyledi:

"Devrimin başladığı günü anıyoruz. Macarlar özgürlüklerini istediler ve mücadeleye başladılar. Özgürlük için hayatlarını bile feda ettiler. Çünkü yabancı bir yönetim altında yaşamak istemiyorlardı. Özgürlük savaşından bahsedildiğinde ilk Kossuth´un adı akla gelir. Yaptıkları ile Macar halkının gönlünde o kadar yüksek bir konuma yerleşti ki, Macar tarihinde başka hiçbir figür bu kadar yükseklere çıkmadı. Özgürlük kavramı ve Kossuth´un adı Macar ulusu için bir oldu. Macar halkı, Osmanlı İmparatorluğu´nun özgürlük savaşçılarına sağladığı yardım için minnettar. Bu cömert jest olmadan kahramanlarımız yeni bir yuva bulamazlardı."

Macaristan´ın Pecs şehri ile Kütahya´nın kardeş şehir olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da iş birliğinin güçlenerek sürdüğünü belirtti.

Vali Vekili Mustafa Güney ise Kossuth ve ailesinin yaşadığı tarihi konağın bugün müze olarak kullanıldığını ve ziyaretlere açık olduğunu söyledi. Törenin ardından Kossuth ve ailesine ait eşyaların sergilendiği müze gezildi.

LAJOS KOSSUTH KİMDİR?

Macaristan'ın 1848-1849'da Özgürlük Savaşı'nı yöneten Lajos Kossuth, Avusturya Ordusunu ülkesinden çıkardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti ve ilk Cumhurbaşkanı oldu. Rusların yardımıyla yeniden ülkesine saldıran Avusturya Ordusuna yenilen Kossuth, ailesiyle sürgüne gönderildiği Kütahya'da 1850-1851 yıllarında kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kossuth'un Kütahya'da konakladığı iki katlı ve 7 odalı konağını restore ederek, 1982'de müzeye dönüştürdü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-03-20 20:28:46



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