Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth Kütahya'da anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth Kütahya'da anıldı

DHA

Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth Kütahya'da anıldı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)MACARİSTAN milli kahramanı Lajos Kossuth, 1850-1851'de sürgün hayatı yaşadığı Kütahya'da; Macar Evi adıyla müzeye dönüştürülen tarihi konakta düzenlenen törenle anıldı.
Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 175´nci yılı dolayısıyla, Börekçiler Mahallesi'nde 1982'de `Macar Evi´ adıyla müzeye dönüştürülen konağın bahçesinde, Macaristan milli kahramanı Lajos Kossuth için anma töreni düzenlendi. Törende, Kossuth Anıtı'na çelenk bırakılırken, Macar Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, iki ülkenin her zaman birbirine destek olduğunu söyledi. Macaristan tarafından depremin yaşandığı bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin Türk halkı için verdiği mücadelenin takdirle karşılandığını ifade eden Güral, yakın zamanda Macaristan Cumhurbaşkanı Novak´ın Türkiye´yi ziyaret edeceğini söyledi.
MACARİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU ATTİLA PINTER TÖRENDE KONUŞTU
15 Mart´ın Macaristan için çok önemli olduğunu belirten Macaristan İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pinter ise şunları söyledi:
"Devrimin başladığı günü anıyoruz. Macarlar özgürlüklerini istediler ve mücadeleye başladılar. Özgürlük için hayatlarını bile feda ettiler. Çünkü yabancı bir yönetim altında yaşamak istemiyorlardı. Özgürlük savaşından bahsedildiğinde ilk Kossuth´un adı akla gelir. Yaptıkları ile Macar halkının gönlünde o kadar yüksek bir konuma yerleşti ki, Macar tarihinde başka hiçbir figür bu kadar yükseklere çıkmadı. Özgürlük kavramı ve Kossuth´un adı Macar ulusu için bir oldu. Macar halkı, Osmanlı İmparatorluğu´nun özgürlük savaşçılarına sağladığı yardım için minnettar. Bu cömert jest olmadan kahramanlarımız yeni bir yuva bulamazlardı."
Macaristan´ın Pecs şehri ile Kütahya´nın kardeş şehir olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da iş birliğinin güçlenerek sürdüğünü belirtti.
Vali Vekili Mustafa Güney ise Kossuth ve ailesinin yaşadığı tarihi konağın bugün müze olarak kullanıldığını ve ziyaretlere açık olduğunu söyledi. Törenin ardından Kossuth ve ailesine ait eşyaların sergilendiği müze gezildi.
LAJOS KOSSUTH KİMDİR?
Macaristan'ın 1848-1849'da Özgürlük Savaşı'nı yöneten Lajos Kossuth, Avusturya Ordusunu ülkesinden çıkardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti ve ilk Cumhurbaşkanı oldu. Rusların yardımıyla yeniden ülkesine saldıran Avusturya Ordusuna yenilen Kossuth, ailesiyle sürgüne gönderildiği Kütahya'da 1850-1851 yıllarında kaldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kossuth'un Kütahya'da konakladığı iki katlı ve 7 odalı konağını restore ederek, 1982'de müzeye dönüştürdü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-03-20 20:28:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Macaristan milli kahramanı Kossuth, Kütahya'da anıldı
YEREL HABERLER Macaristan milli kahramanı Kossuth, Kütahya'da anıldı
Kütahya’da çocuklar ramazanı coşkuyla karşılıyor
YEREL HABERLER Kütahya’da çocuklar ramazanı coşkuyla karşılıyor
Kütahya'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kütahya'daki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Park halindeki minibüste çıkan yangın, otomobile de sıçradı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüste çıkan yangın, otomobile de ...
Kütahya'da aranan 26 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da aranan 26 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.