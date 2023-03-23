Yük treni, hemzemin geçitte minibüse çarptı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü Hüseyin Çolak yaralandı.
Balıkesir-Değirmenözü seferini yapan yük treni, Fuat Paşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi'ndeki hemzemin geçitte, güvenlik bariyeri arasından geçide girdiği belirtilen Hüseyin Çolak idaresindeki 43 ACN 332 plakalı minibüse çarptı. Kaza sonrası aydınlatma direğine çarpan minibüsün sürücüsü Çolak yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan Çolak, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-03-23 13:40:31
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