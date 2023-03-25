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Yaptığı kazada arkadaşının öldüğünü duyan sürücüden sağlık ekiplerine: Elektro şok falan yapın

DHA

Yaptığı kazada arkadaşının öldüğünü duyan sürücüden sağlık ekiplerine: Elektro şok falan yapın


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, kullandığı minibüsle önündeki kamyona çarpan Serkan Ersöz (29), aracında bulunan Murat Apatürk'ün (19) kazada öldüğünü duyunca sağlık ekiplerine "Ağabey ölemez, kimsesi yok o çocuğun. Elektro şok falan yapın" diye gözyaşı döktü.
Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 13´ncü kilometresinde meydana geldi. Serkan Ersöz, kullandığı 26 AGC 135 plakalı minibüsle, önünde giden Ömer Kendigelen idaresindeki 54 KG 164 plakalı süt kamyonuna çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ersöz´ün kullandığı minibüste bulunan Murat Apatürk'ün kaza sırasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Arkadaşının ölümünden habersiz olan yaralı Serkan Ersöz ise sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiği anlarda önce arkadaşına bakılmasını isteyerek, "Ağabey ölemez, kimsesi yok o çocuğun. Elektro şok falan yapın" diye gözyaşı döktü. Yaralı sürücü Ersöz, ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaza anında kaybeden Murat Apatürk´ün cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Süt kamyonu sürücüsü Ömer Kendigelen kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-03-25 20:10:32

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