Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da şüphe üzerine durdurulan otomobilde, ayakkabısına gizlediği 15,45 gram skunkla yakalanan N.D., tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine N.D.´nin kullandığı otomobili durdu. Araçta yapılan aramada, suç unsuruna rastlanmazken, N.D. ayakkabının tabanında ise satışa hazır 14 küçük pakette toplam 15,45 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede `uyuşturucu madde ticareti´ suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-03-28 10:25:03
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