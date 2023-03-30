4 camiden hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenip yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA'da 4 cami ile bir araçtan para, bilgisayar, sadaka kutusu ve elbise çaldığı tespit edilen Murat Durmaz (30) gözaltına alınıp, tutuklandı. Hırsızlık anları ise camilerin güvenlik kamerasına yansıdı.
Farklı tarihlerde Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir aracın yanı sıra Şevelli, Servi, Fuat Paşa ve Nurhak camilerinden sadaka kutusu, para ve bilgisayar çalındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık şüphelisinin Murat Durmaz olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli Durmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Durmaz'ın camilerden hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-03-30 11:23:07
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