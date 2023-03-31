Kütahya´nın ilk kadın futbol takımı üst ligleri hedefliyor



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´nın kurulan ilk kadın futbol takımı 1922 Dumlupınarspor, Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi'nde mücadele veriyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın sporla mümkün olduğunu ifade eden kulüp başkanı Ahmet Tekdemir, kadın futbolunu yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Kızlarımızı daha üst seviyelere taşıyabilmek, buradan elde edilecek başarı ile hem ilimizin reklamını doğru yapabilmek, hem de daha fazla insanın bu işe katkı verebilmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Kütahya´da kurulan ilk kadın futbol takımı olan 1922 Dumlupınarspor, Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. Haftanın 3 günü idmanda buluşan 16-22 yaş aralığındaki oyuncular, kadın futbolunun yaygınlaşması için önemli bir görev üstleniyor. Kadrosunun yüzde 80´i Kütahyalı kadın futbolculardan oluşan 1922 Dumlupınarspor, üst ligleri hedefliyor. 1922 Dumlupınarspor Kulüp Başkanı Ahmet Tekdemir, erkek futbolunda yaşanan olumsuz örneklerin kendisini kadın futboluna yönelttiğini söyledi. Amatör Kütahya´yı kadınlar liginde en güzel şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Tekdemir, "Kızlarımızı daha üst seviyelere taşıyabilmek, buradan elde edilecek başarı ile hem ilimizin reklamını doğru yapabilmek hem de daha fazla insanın bu işe katkı verebilmesini sağlamak istiyoruz. Gençlik eski nesildeki gibi değil. Bir aile baskısı yok ve her şeye çok çabuk ulaşabiliyorlar. Spordan ne kadar uzaklaşırlarsa, kötü alışkanlıklara o kadar yakınlaşıyorlar" dedi. Kulüp yöneticisi Mehmet Aferim ise, kadınların sahada gösterdiği performansı hayranlıkla takip ettiklerini belirterek, "İlk antrenmanı seyrettiğimde beklentilerimin üzerinde bir tablo ile karşılaştım. Kızlar ne kadar top oynayabilir ki, diye düşünüyordum. Ahmet Başkan ile kenardan seyrederken, enteresan bir röveşataya şahit olduk. Bu iş olacak dedik. Önümüzdeki yıllarda çocuklarımızı daha üst liglere takımımızla birlikte taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

`ÇOK DİSİPLİNLİ AMA BİRAZ KIRILGANLAR´

İlk kez kadın futbol takımı çalıştırdığını kaydeden teknik direktör Murat Korkmaz ise şunları söyledi:

"Daha önce bölgesel amatör ligde erkek futbol takımlarında görev yaptım. Kadın takımları çok disiplinliler, daha çabuk anlıyorlar. Eksik yanı biraz daha kırılganlar. Bunu yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız çok hırslılar, bunun da meyvelerini sahada alıyoruz."

Takım oyuncularından Tuğba Zencirkaya, ilk kez kurulan takımda yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Okul kazandığım için buraya geldim. İlk sene olmasına rağmen çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Kulübü baştan inşa edebilmek zor ancak altyapımızda çok başarılı kızlar var. Ben onlara öncülük ettiğimiz için çok mutluyum. İyi bir başlangıç yaptık. İnanan çok fazla kişi, `nereye kadar gidebilirsiniz?´ diyorlar. Biz hiç birini önemsemiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Mücadele eden kazanıyor, mücadele edemeyen kaybediyor. Kadınlar başarıyı hak ediyor. Bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Biz bize inanmayanlara cevabı her zaman sahada vermeyi hedefliyoruz" dedi. Oyunculardan Sümeyra Kılınç ise "Burada güzel bir aile olduk. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Futbola 2014 yılında başlamıştım. Burada Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. Burada ilk kez kuruldu bu takım. İyi ki kuruldu ve bize bu imkan sağlandı. Biz de bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kadın futbol takımı koşudan detaylar

-Isınma hareketlerinden görüntü

-Antrenmandan detaylar

-Kaleciden detay

-Takımdan toplu görüntü

-Röportajlar

-Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-03-31 15:38:00



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