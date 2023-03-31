'Postacı' kılığına bürünen polis, uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi gözaltına aldı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda postacı kılığına bürünen polis, 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Postacı kılığına giren polis ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler M.S., R.Ö., S.Ö. ve H.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 11,11 gram metamfetamin, 10,69 gram bonzai ve 1,23 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-03-31 21:22:12



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