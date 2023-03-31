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'Postacı' kılığına bürünen polis, uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi gözaltına aldı

DHA

'Postacı' kılığına bürünen polis, uyuşturucu taciri 4 şüpheliyi gözaltına aldı


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda postacı kılığına bürünen polis, 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Postacı kılığına giren polis ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler M.S., R.Ö., S.Ö. ve H.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 11,11 gram metamfetamin, 10,69 gram bonzai ve 1,23 gram esrar maddesi ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-03-31 21:22:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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