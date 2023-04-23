Alkollü eğlence mekanında husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, alkollü eğlence mekanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Üyüklü (43) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, çatışma anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saat 04.30 sıralarında Vefa Mahallesindeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup mekanda tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Ali Üyüklü, Ö.Ç. (35), B.K. (26) B.T. (25) ve M.T. (29) yaralandı. Yaralılardan 4´ü kendi imkanlarıyla biri ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, mekan çevresinde ve hastanede geniş çaplı önlem aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayın ardından kaçan şüpheliler F.M. (23), S.K., B.E. (29), N.K. (28) ve M.Y. (39) ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Üyüklü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki grup arasındaki silahlı çatışma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-04-23 20:23:12



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