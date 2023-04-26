Kütahya´daki silahlı çatışmanın 9 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, alkollü eğlence mekanında Ali Üyüklü´nün (43) yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı iki grup arasında kavgaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, pazar gecesi Vefa Mahallesi´ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Üyüklü hayatını kaybederken, Ö.Ç. (35), B.K. (26) B.T. (25) ve M.T. (29) ise yaralandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü´nce başlatılan soruşturma kapsamında F.M. (23), B.E. (29), N.K. (28), M.Y. (39), M.B.K. (26), E.A. (32) S.K., B.K. (66) ve Y.E. (48) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 tüfek, tabanca ve kurusıkı silah ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Ali Üyüklü ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, memleketi Isparta´da toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-04-26 15:07:14
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