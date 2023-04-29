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Bakan Kirişci: 26 bin 982 geçici işçinin kadroya geçiş işlemleri başladı

DHA

Bakan Kirişci: 26 bin 982 geçici işçinin kadroya geçiş işlemleri başladı


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçici işçi statüsündeki çalışanların kadroya geçiş işlemlerinin başlatıldığını açıklayarak, "Bakanlığımız bünyesinde geçici statüde, işçi statüsünde çalışan 26 bin 982 kardeşimizin sürekli işçi kadrosuna geçişleri, iş ve işlemlerini de başlatmış bulunuyoruz" dedi.
Kahramanmaraş'ta AK Parti'den 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Kütahya Valiliği´ni ziyaret eden Kiriçci, Vali Ali Çelik´ten tarım ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Ardından AK Parti Kütahya İl Teşkilatı tarafından açılan seçim standına geçen Bakan Kirişci, kadınlarla sohbet ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
'ARICILARA 5 BİN 358 TON BESLEME ŞEKERİ DAĞITILACAK'
Zafer Kalkınma Ajansı´nda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kirişci, depremzedeler için yaptıkları çalışmalar hakkında konuşarak, "Köy evlerimizde artık anahtar teslimine başladık. Bu çerçevede seçim bölgemiz olan Kahramanmaraş´ın Özbek Mahallesi´nde 3 vatandaşımıza birinci sınıf köy evlerini teslim ettik. Bu vesile ile bütün depremzede kardeşlerimize de ne yapabileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi de göstermiş olduk. İnşallah darısı diğer kardeşlerimizin mekanlarına. Bakanlığımız bünyesinde geçici statüde, işçi statüsünde çalışan 26 bin 982 kardeşimizin sürekli işçi kadrosuna geçişleri, iş ve işlemlerini de başlatmış bulunuyoruz. İnşallah onlar bu kadroya geçtikten sonra mevcut hizmetlerini daha da artırırlar. Ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı, bu kardeşlerimize nasip eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tabii ki bu kadroların verilmesi noktasında da bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Her branştan çalışma arkadaşımızın gayretleriyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tarım ve ormancılığın da yüzyılı yapacağımızı da belirtmek istiyorum. 12 ilimizdeki 10 bin 328 arıcı kardeşimize 1 milyon 339 bin 613 arılı kovan için 5 bin 358 ton besleme şekeri dağıtımına bugünden itibaren başlamış bulunuyoruz. Rabbim onların da üretimini bereketlendirsin" dedi.
'ORMAN KÖYLÜSÜNE ORMANDAN ELDE EDECEĞİMİZ GELİRİN YÜZDE 10´UNU VERECEĞİZ'
Orman köylülerine verilecek desteklerle ilgili de açıklamalarda bulunan Kirişci, "Ormanı adeta muhafız gibi herhangi bir bedel almaksızın koruyan ve kollayan orman köylüsüne ormandan elde edeceğimiz gelirin yüzde 10´unu vereceğiz. Böyle bir uygulama ile orman ürünlerinden elde edilen gelirin yüzde 10´unu o bölgedeki orman köylülerine vereceğiz. Yine orman köylülerimizin ısınma ihtiyaçları var, ya da bina yapacaklar kereste ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların karşılanması da önemlidir. Burada biz, maliyetinin yüzde 70 altında yani sadece yüzde 30´luk kısmını orman köylülerimize vereceğiz. Üçüncü olarak eğer orman köylümüzün sosyal güvenliği varsa, sosyal güvencesi varsa, teşvik amacıyla bize teslim ettikleri ürünlere yüzde 5 ilave ücret ödeyeceğiz. Böylelikle kırsalda sosyal güvenliği yaygınlaştırırken, diğer taraftan da onun için ödediği primin çok çok ötesinde bir geliri de sağlamış olacağız. Ormanlarımızda kooperatiflerimiz var. Yaptıkları kesimin yüzde 25´ini yüzde 20 daha düşük fiyattan alma hakkına sahip olacak. İnşallah Kütahya'mızda yoktur, orman yangınlarında hayatını kaybeden, varsa bile cümlesine rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onlar bizim şehitlerimiz. Ama biz bunlara şehitlikle ilgili hakları verememiştik. Toplamı 133, 105´i kendi vatandaşımız olan bu kardeşlerimize mevzuat çerçevesinde diğer şehitlere ne yapılıyorsa bu şehitlerimizin yakınlarına da aynı haklar teslim edilmiş olacak" diye konuştu. Bakan Kirişci, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen hibe desteklerinden yaralanan çiftçilere sertifikalarını verdi.
Tarım sektörü temsilcilerini dinleyerek sorularına cevap veren Kirişci, Kütahya Belediyesi´ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından karşılanan Kirişci, yaptığı kısa toplantının ardından muhtarlar ve AK Parti teşkilat üyeleriyle istişare toplantısında buluştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-04-29 00:21:33

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