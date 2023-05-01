Evinin camlarını silerken 3'üncü kattan düştü

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-KÜTAHYA'da oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin camını silerken pencereden düşen Hayriye Öztürk (28) yaralandı.

Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta bir apartmanda oturan Hayriye Öztürk, cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybedip, asfalt zemine düştü. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-05-01 15:40:34



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