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AK Parti´li Dağ: Vatandaşlarımız sözünü 14 Mayıs´ta gayet gür şekilde söyleyecek

DHA

AK Parti´li Dağ: Vatandaşlarımız sözünü 14 Mayıs´ta gayet gür şekilde söyleyecek


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, The Economist'in kapağına tepki göstererek, "Türkiye´yi eski Türkiye zannediyorlar. Türkiye her şeyi ile yepyeni bir Türkiye. Seçmeni, iktidarı, yönetimiyle yeni bir Türkiye. Eskide kalan bir tek muhalefet. Ne yazık ki, onun değişim ve dönüşümünü başaramadık. Onun için The Economist´in ne dediğinin veya Londra´daki, Washington´dakilerin ne dediğinin bir önemi yok. Vatandaşlarımız sözünü 14 Mayıs´ta gayet gür bir şekilde söyleyecek" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Hamza Dağ, Kütahya´da partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Dağ, 2007 yılından beri siyasetin içinde olduğunu belirterek, "Bizim bugüne kadar milletle kurmuş olduğumuz gönül bağı, son dönemde savunma sanayinde yapmış olduğumuz önemli icraatlar, teknolojideki ilerlemeler, dış politikadaki AK Parti´nin, Tayyip Erdoğan´ın gür çıkan sesi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki istikrarlı politika, inşallah 14 Mayıs´ta partimizi, Cumhur İttifakı´nı iktidara taşıyacak en büyük güç olacaktır" dedi.
`CUMHURBAŞKANIMIZ REKOR BİR OYLA SEÇİLECEK'
Muhalefetin kampanya dönemini PKK ve FETÖ´nün desteğine endekslediğini söyleyen Dağ, "Yalandan birkaç tane terör örgütlerine karşı yaptığı açıklamalar savsaklama ve bu işi tamamen basitleştirmeye dönük işlerdir. Ama şu kampanya dönemine baktığımızda, 7´li koalisyonun cumhurbaşkanı adayının açıklamasından beri sürekli terör örgütlerinin destek açıklaması, yedili masanın cumhurbaşkanı adayının ise buna dair hiçbir şey söylememiş olmasıdır. Biz milletimizin bize çizdiği yolda ilerliyoruz. Karşı taraf ise PKK´nın ve FETÖ´nün onlara çizdiği yolda ilerlemektedir. Biz bunu en canlı canlı İzmir mitinginde gördük. İzmir mitinginde yüz binler akın akın geldiler. O yüz binler alanın tamamında heyecan ve coşku içindeydi. Bir gün sonra da karşı tarafın mitingi vardı. Kalabalık noktasında bizden yüzde 20-30 kalabalığı olabilir. Sonuçta İzmir´de mitingi yapıyoruz. Ama onların 2018 mitingine baktığımızda neredeyse onun 2,5 kat daha az mitingi vardı. 7 tane lider katılıyor, 7 parti lojistik destek veriyor, 22 ilçe belediyesi ve 1 tane büyükşehir belediyesinin olduğu, belediye işçilerinin de mitinge gelmesi konusunda yönlendirildiği bir miting. İkisi arasındaki farkı çok net bir şekilde görebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönem, bizim şahlanış dönemimiz olacaktır ve şahlanış döneminde cumhurbaşkanımız rekor bir oyla seçilecek ve AK Parti yine açık ara birinci olacaktır" diye konuştu.
`PANİK HALİNDELER´
Millet İttifakı´nı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nu da eleştiren Dağ, "Kaybettiklerini onlar da görmeye başladılar. Seçim kampanyası ajansı gündüz miting yaparken, akşam da video çekmesi için hızla önüne bazı metinler veriyor ve bu metinlerdeki ifadelere baktığımızda da bir panik halinde olduklarını görüyoruz. Biz sakiniz. Sakin sakin 14 Mayıs´a kadar gideceğiz. Ama ben hem Kılıçdaroğlu´na hem de ajansa buradan seslenmek istiyorum. Onların da kampanyasına katkımız olsun. Bu panik hali sizin kaybettiğinizin göstergesi. Bu saatten sonra hem bu seçimde faydalı bir iş yaptık diye yarın bir gün evlatlarınıza bir şey söyleyecek olursanız, ya da kampanyada pozitif bir şey yaptık noktasında olmak istiyorsanız ve kampanya sonunda, `Bu kampanya yedili koalisyon için PKK ve FETÖ endeksli gitti´ denmesini istemiyorsanız, size tavsiyelerim var. PKK ve FETÖ´ye çok net tavır koyun ve bundan sonra bırakın panik halinde video çekmeleri, bir Togg fabrikasını, TCG Anadolu´yu, Filyos´taki doğal gaz tesisimizi ziyaret edin. Gabar´a çıkın bu ülkenin enerji konusundaki makus talihini yenecek petrol keşfini görün ve oradan PKK terör örgütüne açıkça mesaj verin. Sizin, yıllarca yaptığınız terör birilerinin hakkını savunmak değil, bizim buradaki petrolümüzü çıkartmamak için yaptığınız iş olduğu Gabar´da ortaya çıkmıştır. Bunun devamı Cudi, Tendürek olacaktır. Biz bugün günlük 850 bin tüketimimiz varken, 180 binini karşılar hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.
THE ECONOMİST'İN KAPAĞI
Konuşmasının son bölümünde The Economist'in kapağına tepki gösteren Dağ, "Eskide kalmışlar. Türkiye´yi eski Türkiye zannediyorlar. Türkiye her şeyi ile yepyeni bir Türkiye. Seçmeni, iktidarı, yönetimiyle yeni bir Türkiye. Eskide kalan bir tek muhalefet. Ne yazık ki, onun değişim ve dönüşümünü başaramadık. Onun için The Economist´in ne dediğinin veya Londra´daki, Washington´dakilerin ne dediğinin bir önemi yok. Bizim için Türkiye´deki milletimizin ne dediği önemlidir. Vatandaşlarımız sözünü 14 Mayıs´ta gayet gür bir şekilde söyleyecek. The Economist´e de gerekli mesajı verecektir"
Dağ, basın toplantısının ardından tarihi Saman Pazarı´nda esnafı ve partisinin seçim standını ziyaret ederek, kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-05-05 14:21:20

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