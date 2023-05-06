Erbakan: 7'li masanın Türkiye'de iktidar olmasına vesile olmak istemedik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erbakan: 7'li masanın Türkiye'de iktidar olmasına vesile olmak istemedik

DHA

Erbakan: 7'li masanın Türkiye'de iktidar olmasına vesile olmak istemedik


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet "Milletimizin inancıyla, tarihiyle, temel değerleriyle barışık olmayan bir 7´li masanın Türkiye´de iktidar olmasına vesile olmak istemedik. Yine üzülerek ifade etmek istiyorum ki, destekçileri PKK´nın yöneticileri olan, Fetullah Gülen örgütünün yöneticileri olan, LGBT lobileri olan, dış güçler olan 7´li masanın Türkiye´de iktidar olmasına vesile olmak istemedik. Bu nedenle Cumhur İttifakı´nda yerimizi aldık" dedi. 
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya´da vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret eden ve halkla sohbet eden Erbakan, il teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Cumhur İttifakı´na katıldıklarını hatırlatan Fatih Erbakan, Millet İttifakı´nı eleştirerek, "Milletimizin inancıyla, tarihiyle, temel değerleriyle barışık olmayan bir 7´li masanın Türkiye´de iktidar olmasına vesile olmak istemedik. Yine üzülerek ifade etmek istiyorum ki, destekçileri PKK´nın yöneticileri olan, Fetullah Gülen örgütünün yöneticileri olan, LGBT lobileri olan, dış güçler olan 7´li masanın Türkiye´de iktidar olmasına vesile olmak istemedik. Bu nedenle Cumhur İttifakı´nda yerimizi aldık. Söylemlerini, açıklamalarını partilerinin seçim bildirgesinde yazan maddeleri hepiniz görüyorsunuz. `Diyanet İşleri Başkanlığı´nı İnanç İşleri Başkanlığı haline getireceğiz´ diyorlar. `Ayasofya´yı yeniden müze yapacağız, din dersini okullardan tamamen kaldıracağız, okul öncesi çocukların Kur´an öğrenmesine müsaade etmeyeceğiz´ diyorlar. Kendi ifadeleriyle söylüyorum, `LGBT, Türk aile yapısına zarar vermez, herkesin kendi tercihi, kendi özel hayatıdır´ diyorlar. Bu açıklamaları ortaya koyan bir 7´li masanın, bu ülkeye bu millete bir fayda sağlamayacağını gördük. Yine, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır´da CHP Genel Başkan Yardımcısının açıklamasını hepiniz biliyorsunuz. Diyor ki, 'HDP´nin yayımladığı 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul ettik'. Ne var bu tutum belgesinin içinde? Diyor ki, daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden ve yerelden yönetim. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, özerklik demek. Selahattin Demirtaş´ın söylediği gibi eyalet sistemi demek ve Allah vermesin Türkiye´nin bölünüp parçalanması demek. Bu maddeyi kabul eden ve hayata geçirmek isteyen 7´li masaya `dur´ demek mecburiyetindeyiz. PKK´lı teröristler, Abdullah Öcalan. İşte bu yüzden 7´li masanın karşısında olmamız gerektiğini gördük ve bu tarihi sorumluluğun gerekliliğini yerine getirdik" dedi.
'YENİDEN REFAH PARTİMİZ MECLİSTE ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENECEK'
14 Mayıs´tan sonra mecliste milletin sesi ve soluğu olacağını anlatan Erbakan, şunları söyledi:
"Paylaşımda ve yönetim adalet, önce millet anlayışının hakim olması, yeniden denk bütçenin yapılması için, borçları devletin varlıklarını satarak değil, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi için, kamuda, merkezi ve yerel yönetimlerde israfın önlenmesi için, borç ve faiz belasından kurtulabilmesi için, partimizin ortaya koyduğu 81 ilimize 681 refah projemizin hayata geçirilmesi ve milyonlarca genç işsizimize iş ve aş sağlayabilmek için, müfredatın milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilebilmesi için, medyada ahlaki ifsat eden yayınların ıslah edilmesi için, 5´in 4´ten büyük olduğunu bildiği kadar, 4 helalin 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesillerin yetiştirilmesi için, israfa, yolsuzluğa, suistimale, adaletsizliğe, adam kayırmaya son verilmesi için Yeniden Refah Partimiz mecliste çok önemli bir görev üstlenecek" (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-05-06 21:59:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kütahya'da konuştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Kütahya Kalesi'nde şehrin fethinin 949. yıl dönümü ve Hıdırellez kutlandı
YEREL HABERLER Kütahya Kalesi'nde şehrin fethinin 949. yıl dönümü ve ...
Gediz'de devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gediz'de devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ...
AK Parti´li Dağ: Vatandaşlarımız sözünü 14 Mayıs´ta gayet gür şekilde söyleyecek
YEREL HABERLER AK Parti´li Dağ: Vatandaşlarımız sözünü 14 Mayıs´ta ...
Kütahya’da spor kulüplerine 3 milyon 165 bin lira nakdi yardım
YEREL HABERLER Kütahya’da spor kulüplerine 3 milyon 165 bin lira ...
Kütahya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası
Kütahya'da "13. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" açıldı
YEREL HABERLER Kütahya'da "13. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt ...
Frig Vadisi'ndeki Porsuk Baraj Gölü pelikanları ağırlıyor
YEREL HABERLER Frig Vadisi'ndeki Porsuk Baraj Gölü pelikanları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.