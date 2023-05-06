Erbakan: 7'li masanın Türkiye'de iktidar olmasına vesile olmak istemedik



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet "Milletimizin inancıyla, tarihiyle, temel değerleriyle barışık olmayan bir 7´li masanın Türkiye´de iktidar olmasına vesile olmak istemedik. Yine üzülerek ifade etmek istiyorum ki, destekçileri PKK´nın yöneticileri olan, Fetullah Gülen örgütünün yöneticileri olan, LGBT lobileri olan, dış güçler olan 7´li masanın Türkiye´de iktidar olmasına vesile olmak istemedik. Bu nedenle Cumhur İttifakı´nda yerimizi aldık" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya´da vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret eden ve halkla sohbet eden Erbakan, il teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Cumhur İttifakı´na katıldıklarını hatırlatan Fatih Erbakan, Millet İttifakı´nı eleştirerek, "Milletimizin inancıyla, tarihiyle, temel değerleriyle barışık olmayan bir 7´li masanın Türkiye´de iktidar olmasına vesile olmak istemedik. Yine üzülerek ifade etmek istiyorum ki, destekçileri PKK´nın yöneticileri olan, Fetullah Gülen örgütünün yöneticileri olan, LGBT lobileri olan, dış güçler olan 7´li masanın Türkiye´de iktidar olmasına vesile olmak istemedik. Bu nedenle Cumhur İttifakı´nda yerimizi aldık. Söylemlerini, açıklamalarını partilerinin seçim bildirgesinde yazan maddeleri hepiniz görüyorsunuz. `Diyanet İşleri Başkanlığı´nı İnanç İşleri Başkanlığı haline getireceğiz´ diyorlar. `Ayasofya´yı yeniden müze yapacağız, din dersini okullardan tamamen kaldıracağız, okul öncesi çocukların Kur´an öğrenmesine müsaade etmeyeceğiz´ diyorlar. Kendi ifadeleriyle söylüyorum, `LGBT, Türk aile yapısına zarar vermez, herkesin kendi tercihi, kendi özel hayatıdır´ diyorlar. Bu açıklamaları ortaya koyan bir 7´li masanın, bu ülkeye bu millete bir fayda sağlamayacağını gördük. Yine, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır´da CHP Genel Başkan Yardımcısının açıklamasını hepiniz biliyorsunuz. Diyor ki, 'HDP´nin yayımladığı 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul ettik'. Ne var bu tutum belgesinin içinde? Diyor ki, daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden ve yerelden yönetim. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, özerklik demek. Selahattin Demirtaş´ın söylediği gibi eyalet sistemi demek ve Allah vermesin Türkiye´nin bölünüp parçalanması demek. Bu maddeyi kabul eden ve hayata geçirmek isteyen 7´li masaya `dur´ demek mecburiyetindeyiz. PKK´lı teröristler, Abdullah Öcalan. İşte bu yüzden 7´li masanın karşısında olmamız gerektiğini gördük ve bu tarihi sorumluluğun gerekliliğini yerine getirdik" dedi.

'YENİDEN REFAH PARTİMİZ MECLİSTE ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENECEK'

14 Mayıs´tan sonra mecliste milletin sesi ve soluğu olacağını anlatan Erbakan, şunları söyledi:

"Paylaşımda ve yönetim adalet, önce millet anlayışının hakim olması, yeniden denk bütçenin yapılması için, borçları devletin varlıklarını satarak değil, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi için, kamuda, merkezi ve yerel yönetimlerde israfın önlenmesi için, borç ve faiz belasından kurtulabilmesi için, partimizin ortaya koyduğu 81 ilimize 681 refah projemizin hayata geçirilmesi ve milyonlarca genç işsizimize iş ve aş sağlayabilmek için, müfredatın milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilebilmesi için, medyada ahlaki ifsat eden yayınların ıslah edilmesi için, 5´in 4´ten büyük olduğunu bildiği kadar, 4 helalin 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesillerin yetiştirilmesi için, israfa, yolsuzluğa, suistimale, adaletsizliğe, adam kayırmaya son verilmesi için Yeniden Refah Partimiz mecliste çok önemli bir görev üstlenecek" (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-05-06 21:59:12



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