Kılıçdaroğlu: Birlikte, birleşe birleşe kazanacağız (2)



KÜTAHYA'DA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın mitinginin ardından Kütahya´ya geçti. Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte katılan Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halindeki projelerini anlattı. 27,5 yıl devlet memurluğu yaptığını hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim bütün bürokratik hayatımı incelediler, 'Acaba bir şey bulabilir miyiz? Kılıçdaroğlu´na bir şey söyleyebilir miyiz?´ diye. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamadılar. Çünkü Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Şimdi ben mütedeyyin arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kul hakkı yemek en büyük günahsa, bu günaha kimsenin ortak olmaması lazım. Ye ye doymadılar. Soyulan bir devlet değil, birilerine hizmet eden bir devlet değil, kendi vatandaşlarına hizmet eden bir devlet istiyoruz, güzel bir devlet, sosyal bir devlet, hiç kimsenin açıkta kalmadığı bir devlet istiyoruz. Ben emekliye 15 bin lira vereceğim dediğimde, `parayı nereden bulacaksın?´ diye bana soruyorlar. Sen 5´li çete için çalışıyorsun, Bay Kemal vatandaş için çalışıyor. Sen yandaş için çalışıyorsun, Bay Kemal vatandaş için çalışıyor. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim, adaletin olmadığı bir toplumda huzur olmaz. Devletin dini adalettir. Adalet olması lazım. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, bir ailenin çocuğu bir yıldır, iki yıldır işsizse adaletsizlik var demektir. Biri yiyip, biri bakıyorsa orda bir adaletsizlik var demektir. O nedenle adaleti sadece mahkeme salonlarında değil, her yerde sağlayacağız. Bir fakir ailenin elektriği kesilmişse, 85 milyonun elektriği kesilmiştir. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa, 85 milyonun çocuğu aç girmiş demektir. O nedenle adalet sadece ve sadece mahkeme salonlarında değil" dedi.

'TAŞ ATAN ELLER DEĞİL, KALP YAPAN ELLER KAZANACAK'

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Çankaya´da oturacağını yineleyerek, "Üretiyoruz, çalışıyoruz, alın teri döküyoruz. Çalışan, üreten herkes kazanacak. Meraklanmayın. Benim saraylarda oturma gibi bir merakım yok. Hiç gitmeyeceğim saraylara. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün mütevazi Çankaya´sına gideceğim ve orada oturacağım. Ben onlar gibi değilim. Ben sizden biriyim. Benim rahmetli annem okumayazma bilmezdi, büyük ablam da okumayazma bilmez. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Dolayısıyla rahmetli babamın 7 çocuğuna bir bayramda ayakkabı aldığını hiç görmedim. Parası, imkanı ne kadar varsa ayakkabı alırdı. Sizden birisiyim, sizler gibi yaşıyorum. Mutfağımı da hepiniz üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Sizler gibi yaşamadıkça, sizin derdinize ortak olmadıkça bu memleketin sorunları çözülmez. Bunu çözmenin yolu sizin gibi yaşamaktır. Sizin gibi yaşadığımız zaman vatandaşın derdine çare üretebiliriz. EYT´liler biliyorum, emeklileri biliyorum çözülecek. `Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak´ diyorsunuz. Taş atanlar aslında korkularından atıyorlar. Yiğit adamlar taş atmazlar. Varsa bir düşünce farkı, yiğit adam gelir çıkar karşıma, dünya kadar televizyonu var. Oturur tartışırız. Beraber tartışırız. Cesaret ister. Bay Kemal´in önüne çıkmak için kul hakkı yememek lazım. Bay Kemal ile tartışmak için yolsuzluk yapmamak lazım, kul hakkı yememek lazım. Araştırıyorlar, `Bir şey bulabilir miyiz?´ diye. Yemezler. Bulamazlar" diye konuştu.

'BENİ İSTEDİĞİNİZ GİBİ ELEŞTİREBİLECEKSİNİZ'

Meydandaki gençlere de seslenerek cumhurbaşkanı olması halinde kendisini dilediği gibi eleştirebileceklerini anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu seçimin kaderini kim belirleyecek? İki temel durumumuz var, gençler ve kadınlar. Seçimin kaderini gençler ve kadınlar belirleyecek. Çok açık ve net söylüyorum. Gençler bir tweet attığında annesi, babası uyarır, `Aman ha kızım ne yapıyorsunuz, başına bela gelecek.´ Gençler size sözüm var, istediğiniz gibi tweet atın, hiç endişe etmeyin, özgürlüğü vereceğim size. İstediğiniz gibi atabileceksiniz. Sandığa giderken, oyunuzu kullanırken bir bayram havasında gidin. Tek istediğim o. Komşunuzu alın, akrabanızı alın. Bir bayram havasında gidin ve oyunuzu kullanın. Sandığa giderken, geçen seçimlerde AK Parti´ye veya MHP´ye oy veren bir kardeşinizi de alın. Onu da ikna edin. 'Türkiye´nin değişmesi lazım' deyin. `Türkiye soyuluyor´ deyin. 'Türkiye´yi 5´li çetelere teslim ettiler' deyin. Onlar böyle bir şey söylüyorlar mı? Kul hakkı yemem, yedirmem diyorlar mı? 2 bin 400 yıl önce bu topraklarda Platon diye bir bilim insanı çıkmış. Diyor ki, `Devleti yönetenler, yönettiği süre içinde zenginleşirlerse vatandaşın hakkını değil, kendi mal varlıklarını korumaya başlarlar.´ O nedenle biz vatandaşın hakkını koruyacağız. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyasete girip de zenginleşenler, bilin ki malı götürüyorlardır. Ama nereye götürürlerse, götürsünler Bay Kemal onların tamamını getirecek, Türkiye´de size verecek."

'5´Lİ ÇETELER BENİ SEVMEZLER'

AK Parti iktidarının geçmiş dönemlerini inceleyen bir uzman ekip oluşturduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir uzman hekimimiz var. 22 yılda ne kadar para götürdüler yurt dışına? 418 milyar dolar. O parayı son kuruşuna kadar getireceğim. O nedenle 5´li çeteler beni sevmezler, `Aman ha bu cumhurbaşkanı olmasın´ diye kampanyalar açarlar, gazeteler, yazarlar kiralarlar, türlü iftira atarlar. Şuna emin olun ben o 418 milyar doları son sentine kadar getireceğim ve bu millete vereceğim" ifadelerini kullandı.

'PAZAR GÜNÜ SEÇİMLERDE SANDIKLARDA BİR PATLAMA MEYDANA GELECEK'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´na destek istedi. Türkiye´de barışın hakim olmasını istediklerini ve seçime günler kala endişeli olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Yanlıştan kurtulmak sonra doğru karar vermek icap eder. Yanlıştan kurtulmadan bu ülke ayağa kalkamaz. Doğru karar vermek de sadece ve sadece milletin, yani sizin, yani Kütahya'nın menfaatine olan yatırımları yapmaktan geçer. İnşallah bunların hepsi gerçekleşecek. İnşallah bu ülkede huzur ve barış hakim olacak. Son 3-4 günün badireli geçeceğini maalesef görür gibiyim. İftiraların sonu gelmeyecek. Yalanın sonu gelmeyecek. Yanlış iddiaların sonu gelmeyecek. Ama siz gerçekleri görüyorsunuz. Bu gerçekleri gördüğünüz gibi, sandığa da sahip çıktığımızda inşallah pazar günü seçimlerde sandıklarda bir patlama meydana gelecek. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

'TERÖRE PRİM VERMEYİZ'

Teröre ve anarşiye prim vermeyeceklerini belirten Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teröre de prim vermeyiz, anarşiye de prim vermeyiz. İkincisi ise aile yapımızın korunmasıdır. Aile dediğiniz zaman bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bu bizim olmazsa olmaz anlayışımızdır. Ahlak bunun üzerine oturur. Toplumsal ahlak için bunu özellikle söylüyorum. Bundan dolayı da ülkemizde aile yapısını güçlendirerek çok sağlam bir ülke haline geleceğiz. Allah nasip eder iktidara gelirsek. Kendi uçağımız hem savaş uçağı hem yolcu uçağını en geç 11,5 sene içinde havalandıracağız. Biz bunu yaparız, inanıyorum. Yeter ki kaynak tahsis edilebilsin. Bu gönül müesseselerinde çalışan kardeşlerimizin önü açılsın."

Kılıçdaroğlu´na, konuşmasının ardından Kütahya çinisi tablo ile kara kalem portresi hediye edildi. (DHA)Engin ÖZMENOğuzhan KILIÇSarp DEMİRHAN/ KÜTAHYA, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Kütahya Engin ÖZMENOğuzhan KILIÇSarp DEMİRHAN

2023-05-10 19:44:44



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