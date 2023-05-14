Engelli, yaşlı ve hasta seçmenler için 'araç' seferberliği

Oğuzhan KILIÇ/KÜTHAYA,(DHA)-KÜTAHYA'da engelli, yaşlı ve hasta seçmenler, nakil aracı ya da ambulanslarla okullara getirilip, oy kullandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri, saat 08.00'de başladı. Oy kullanmak isteyen engelli, yaşlı ve hasta seçmenler de nakil aracı ve ambulanslarla oy kullanacakları okula getirildi. Sedye ve tekerlekli sandalyelere alınan seçmenler, buradan da görevlilerin yardımı ile oy kullanacakları katlara kadar çıkarıldı. Kimlik kontrollerinin ardından seçmenler, oylarını kullandı. Evden ambulansla getirilen Emine Ercura (73), görevlilerin yardımı ile oyunu kullandığını belirterek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-05-14 14:27:30
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