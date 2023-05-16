Otomobil takla attı; sürücü, eşi ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü İsa Kıray (38) ile eşi Şeyla Kıray (38) ve çocukları Yasir Eymen (3) yaralandı.
Kaza, TavşanlıHarmancık kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İsa Kıray´ın kontrolünü yitirdiği 46 KY 151 plakalı otomobil, karşı şeride geçip takla atarak ters döndü. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İsa Kıray, eşi Şeyla Kıray ile çocukları Yasir Eymen yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2023-05-16 12:54:25
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