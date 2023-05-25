Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı (2)

KADINLARI İLAÇLA UYUTMUŞLAR
Kütahya'da, fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti yaptığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın 6 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Polis ekiplerince 2 aylık teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda şüphelilerin, kadınların içeceklerine ilaç atıp uyuttuktan sonra telefon, pasaport ve paralarına el koyarak, tehdit ile fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Fuhuş yaptırdıkları kadınları sosyal medyadan bulan şüphelilerin, emlakçılar aracılığıyla kiraladıkları apart dairelerde para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise pasaport, 19 bin TL, 500 dolar, 17 bin Özbek parası ile bir miktar altın ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-05-25 19:00:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.