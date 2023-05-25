Kütahya´da kaçak silah operasyonuna 7 gözaltı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da yasa dışı yolla silah sattığı belirlenen 7 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 16 ruhsatsız tabanca ile 358 adet mermi ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı yollardan silah sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Üç ev ve 1 işyerine düzenlenen baskında kaçak silah ticareti yapığı tespit edilen şüpheliler M.E., T.S., E.K., F.K., F.E., İ.E. ve S.S. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 16 çeşitli çaplarda tabanca ve bunlara ait 40 adet şarjör ile 358 adet mermi ele geçirildi. Şüphelilerden M.E., T.S. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-05-25 19:05:40



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