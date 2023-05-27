Kütahya´da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3´ü, tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adresleri belirlenen şüpheliler C.D., Y.D., Ö.A., A.D., R.Ç. ve Y.H.U. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 14,16 gram metamfetamin, 2,7 bonzai, av tüfeği, 9 tabanca, 30 mermi, 19 tarihi eser niteliğini taşıdığı değerlendirilen obje ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüphelilerden Y.D. serbest bırakılırken, C.D., A.D., Y.H.U., R.Ç. ve Ö.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği´ne çıkarılan C.D., A.D. ve R.Ç., `uyuşturucu madde ticareti´ suçundan tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-05-27 13:07:27



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