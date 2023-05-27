Hemzemin geçitte trenin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da hemzemin geçitte trenin çarptığı Harun Asıldoğan (40) hayatını kaybetti.

Kaza, Bölücek Mahallesi Ahmet Derin Caddesi´nde meydana geldi. Kütahya-Demirciören seferini yapan 72018 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan Harun Asıldoğan´a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Asıldoğan´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Harun Asıldoğan´ın cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Trenin makinisti İsmail Kör, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-05-27 17:33:13



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