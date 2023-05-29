Evin duvarına çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, eşi ağır yaralandı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da evin duvarına çarpan üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü Mahmut Uzdaş (90) hayatını kaybetti, arkasındaki eşi Hatice Uzdaş (70) ise ağır yaralandı.

Kaza, Mecidiye Mahallesi İki Kuyular Sokak´ta meydana geldi. Mahmut Uzdaş´ın kontrolünü kaybettiği 43 AED 983 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, tek katlı evin duvarına çarpıp, 1 metrelik boşluğa düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Uzdaş´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uzdaş´ın ağır yaralanan eşi Hatice Uzdaş ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mahmut Uzdaş´ın cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-05-29 14:55:54



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