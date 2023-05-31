Kütahya'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

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Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA) Galatasaray'ın Süper Lig'de bitime 2 hafta kala gelen şampiyonluğu Kütahya´da coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda Ankaragücü 4-1 yenen Galatasaray, lig bitimine 2 hafta kala 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Kütahya´da sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları, Atatürk Bulvarı'nda toplandı. Taraftarlar, Zafer Meydanı´na kadar tezahüratlar eşliğinde yürüdü. Şampiyonluk sevincinde bulunan taraftarlar, hep bir ağızdan Galatasaray marşını söyledi, yanlarında getirdikleri meşaleleri yaktı. Araçlarıyla Zafer Meydanı'na gelen çok sayıda taraftarda da kornalar eşliğinde takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalar nedeniyle Zafer Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda trafikte yoğunluk yaşandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların Zafer Meydanına yürümesi

Kalabalıktan detaylar

Araç konvoyundan detay

Taraftar ve araçlardan detay

Araçlardaki taraftarlardan görüntüler

Zafer Meydanından detaylar

Araçlardan detayDHA-Spor Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-05-31 02:09:55



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