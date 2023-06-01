Kütahya'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu, evleri su bastı



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, 50´ye yakın evi su bastı.

Kütahya´da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak trafiği de olumsuz etkilerken, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Ziraat Mahallesi´nde tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluşurken, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle 50´ye yakın evin giriş katları ve bodrumlarını su bastı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-06-01 19:26:22



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