Kütahya´da bıçaklı kavga kamerada

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da Mustafa Y., husumetlisi Hüseyin D.´yi çıkan kavgada bacağından bıçaklayarak yaraladı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece Gaybiefendi Mahallesi Basma Sokak´ta meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen Hüseyin D. ile Mustafa Y. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Y., Hüseyin D.´yi bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Mustafa Y.´nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-06-05 17:21:24
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