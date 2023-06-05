Kütahya´da bıçaklı kavga kamerada

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da Mustafa Y., husumetlisi Hüseyin D.´yi çıkan kavgada bacağından bıçaklayarak yaraladı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Gaybiefendi Mahallesi Basma Sokak´ta meydana geldi. Aralarında daha önce husumet olduğu belirtilen Hüseyin D. ile Mustafa Y. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Y., Hüseyin D.´yi bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Mustafa Y.´nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-06-05 17:21:24



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