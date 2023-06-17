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Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; eşi kurtarılana kadar başından ayrılmadı

DHA

Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; eşi kurtarılana kadar başından ayrılmadı


Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1´i ağır 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücülerden Hüseyin Şatır (52), ağır yaralanan eşi Fatma Şatır´ın (53) otomobilden çıkarılana kadar başından ayrılmadı.
Kaza, saat 15.15 sıralarında KütahyaEskişehir karayolundaki bir alışveriş merkezinin karşısında meydana geldi. Eskişehir´e gitmekte olan Hüseyin Şatır yönetimindeki 43 ABN 540 plakalı otomobil, iddiaya göre, çevreyoluna çıkan bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Mehmet Orhan Düzgören (34) yönetimindeki 34 AK 0757 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hüseyin Şatır ile otomobildeki eşi Fatma Şatır ve diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Orhan Düzgören yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
EŞİNİN BAŞINDAN AYRILMADI
Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Fatma Şatır´ı kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobil sürücüsü Hüseyin Şatır, eşine `Fadime´ye bakın´ diyerek sağlık görevlilerine seslenirken, kurtarılma süresi boyunca eşinin başından ayrılmadı. Ağır yaralanan Fatma Şatır, yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma Şatır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçerek, diğer otomobille kafa kafaya çarpıştığı yer aldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-06-17 20:54:59

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