Sosyal medyaya canlı yaparken kaza yaptılar; 1 ölü, 1 yaralı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da sosyal medyada canlı yayın yapan iki arkadaşın bulunduğu otomobil bariyerlere çarpıp, tarlaya uçtu. Kazada, İdris Demir (23) hayatını kaybederken, arkadaşı Mustafa Pınar (24) ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 12´nci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 43 UC 484 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada, araçtaki İdris Demir hayatını kaybetti, arkadaşı Mustafa Pınar ise ağır yaralandı. Mustafa Pınar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Pınar´ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. İdris Demir´in cenazesi ise polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Bu arada kazanın, iki arkadaşın canlı yayın yaptığı sırada yaşandığı, bu sırada yayını izleyen arkadaşlarının kazayı görüp ihbar ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-06-19 15:08:29



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