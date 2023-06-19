Kütahya Valisi Çelik´in makam aracı, şehit oğlu için düğün aracı oldu



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA Valisi Ali Çelik, şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman´ın 8 yaşındaki oğlu Gökalp´in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

2016 yılında Mardin´in Nusaybin ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman´ın oğlu Gökalp için sünnet düğünü yapıldı. Gökalp, Kütahya Valisi Ali Çelik´in makam aracının düğün arabası olmasını istedi. Vali Çelik´in talimatıyla makam aracı 8 yaşındaki Gökalp´e tahsis edildi. Aracın arkasına `Gökalp´ ve `Baba ben sünnet oluyorum´ yazıları yapıştırıldı, Türk bayrağı ve ay-yıldızlı balonlarla süslendi.

Annesi Büşra Kahraman ile birlikte araca binen Gökalp, evinden alınarak davetlilerin araçlarının katılımı ve motosikletli polislerin eskortluğu eşliğinde şehir turu atıp düğünün yapılacağı salona getirildi. Gökalp, isteğini kırmayan Kütahya Valisi Ali Çelik´e seslenerek, "Çok mutluyum. Vali amcaya da çok teşekkür ediyorum" dedi. Anne Büşra Kahraman ise, "Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Valimize ve emniyetimize de çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-06-19 21:06:12



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