Erbakan: Yerel seçimlerde hedef yüzde 10'un üzerine çıkmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erbakan: Yerel seçimlerde hedef yüzde 10'un üzerine çıkmak

DHA

Erbakan: Yerel seçimlerde hedef yüzde 10'un üzerine çıkmak


Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel seçimlerle ilgili, "Türkiye genelinde aldığımız bu 2,9'u yerel seçimlerde yüzde 7'nin üzerine hatta yüzde 10'un üzerine taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonrası başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında Kütahya'ya geldi. Adnan Menderes Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Erbakan, bölge halkıyla da sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarihi Meydan Camisi'nde öğle namazı kılıp ardından, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından, bir düğün salonunda düzenlenen teşkilat buluşmasına katılan Erbakan, partililere seslendi.
Erbakan, genel seçimlerde partisinin meclise girdiğini belirterek, "Bu seçimlerin sonuçları bize şunu gösteriyor. Milli Görüş tarihinde önce Milli Görüş meclise girdi, arkasından da yapılan ilk seçimde iktidara yürüdü. 1969'da merhum Erbakan hocamız, 3 milletvekiliyle meclise girdi, 4 sene sonra yapılan ilk genel seçimde Milli Selamet Partisi ile iktidar ortağı oldu. 12 Eylül sonrası 1991'de ilk defa Refah Partisi olarak bir ittifakla meclise girdik, 1995'te Refah Partisi birinci parti oldu ve 1996'da merhum Erbakan hocamız başbakan oldu. Dolayısıyla önce meclis, arkasından iktidar. Şimdi de inşallah, yeni dönemde aynısı olacak. 2023'te 'Milli Görüş'ü meclise taşıdık, 2028'de inşallah Yeniden Refah'ı hep birlikte iktidara taşıyacağız" dedi.
'HEDEF YÜZDE 10'
Bugünden itibaren yerel seçimler için, Türkiye genelinde çalışmalara başladıklarını kaydeden Erbakan, "Bütün teşkilatlarımızla seferberlik halinde önce 2024'te yapılacak yerel seçimler için, arkasından da 2028'deki genel seçimler için canla başla çalışmaya şimdiden başlayacağız. Bu ilk girdiğimiz 14 Mayıs seçimlerinden edindiğimiz tecrübe, eksiklerimizin giderilmesi, yapılan hataların gözden geçirilerek bir daha yapılmaması ve bu seçimden çok daha erken bir zamanda yerel seçimlere hazırlığın başlatılması. Adayların erken zamanda tespit edilmesi ve çok daha gayretli bir çalışmayla inşallah Türkiye genelinde aldığımız bu 2,9'u yerel seçimlerde, yüzde 7'nin üzerine, hatta yüzde 10'un üzerine taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah bu gayretli çalışmalar, sahada teşkilatlarımız tarafından devam ettirilecek. 2024'te de daha da büyük bir başarı belde elde edilecek. 2028'de de iktidar adayı favori siyasi parti olarak seçimlere gireceğiz" diye konuştu.
'YAPICI ŞEKİLDE MUHALEFETİMİZİ YAPARIZ'
Genel seçimlerde meclise giren 5 milletvekilinin yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunu kaydeden Erbakan, mutabakat metnine uyulmaması halinde ise yapıcı uyarılarda bulunacaklarını açıklayarak şunları söyledi:
"Mecliste yapılacak olan önce ahlak ve maneviyat anlayışının ülkemizde, devlet yönetiminde, bürokraside, kamuda, her alanda hakim kılınması için gerekli mücadeleyi yapacağız. Bu insanlar yıllardan beri canını dişine takıyor. En son seçimlerde, 14 Mayıs'ta da bütün sıkıntıları ve dertlerine rağmen, Türkiye felaketlere sürüklenmesin diye Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek oldular. Öyleyse şimdi yapılması gereken, bu insanların derdine derman olunmasıdır. İşsizliğin önlenmesi için de Yeniden Refah Partimizin projeleri var. 81 ilimize 681 refah projesi. Köprüler, havaalanları, otoyollar, tüneller, hızlı trenler yaptık. Bunlar çok güzel ama işsiz milyonlara, gençlere iş imkanı sağlayacak yatırımların yapılması, adımların atılması Türkiye'nin en önemli önceliğidir. Bizler mecliste inşallah, AK Parti ile ittifak sürecinde imzaladığımız mutabakat metnindeki maddelerin takibini yapacağız. Bugüne kadar 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' dedik. Bundan sonra da 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' demeye devam edeceğiz. Bu maddelerin kurgulanması, milletimizin hayrına adımların atılması bizi memnun eder, destek olur ve tebrik ederiz. Ancak bu mutabakat metnine uyulmazsa, milletin zararına olacak adımların atıldığına kanaat getirirsek, yapıcı bir şekilde muhalefetimizi ve uyarımızı yaparız. Bunun için zaten, milletimiz bizi seçti ve meclise gönderdi."
Konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takan Erbakan, programdan sonra kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-06-21 17:54:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da işçileri taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kütahya'da işçileri taşıyan iki otobüsün karıştığı ...
Kütahya´da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya´da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı
Kütahya Valisi Çelik´in makam aracı, şehit oğlu için düğün aracı oldu
YEREL HABERLER Kütahya Valisi Çelik´in makam aracı, şehit oğlu için ...
Sosyal medyaya canlı yaparken kaza yaptılar; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Sosyal medyaya canlı yaparken kaza yaptılar; 1 ölü, 1 ...
Kütahya'nın 5 bin yıllık tarihi üniversite müzesindeki eserlerle geleceğe taşınıyor
YEREL HABERLER Kütahya'nın 5 bin yıllık tarihi üniversite ...
Kütahya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kütahya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.