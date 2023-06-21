Erbakan: Yerel seçimlerde hedef yüzde 10'un üzerine çıkmak



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel seçimlerle ilgili, "Türkiye genelinde aldığımız bu 2,9'u yerel seçimlerde yüzde 7'nin üzerine hatta yüzde 10'un üzerine taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonrası başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında Kütahya'ya geldi. Adnan Menderes Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Erbakan, bölge halkıyla da sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarihi Meydan Camisi'nde öğle namazı kılıp ardından, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı tarafından, bir düğün salonunda düzenlenen teşkilat buluşmasına katılan Erbakan, partililere seslendi.

Erbakan, genel seçimlerde partisinin meclise girdiğini belirterek, "Bu seçimlerin sonuçları bize şunu gösteriyor. Milli Görüş tarihinde önce Milli Görüş meclise girdi, arkasından da yapılan ilk seçimde iktidara yürüdü. 1969'da merhum Erbakan hocamız, 3 milletvekiliyle meclise girdi, 4 sene sonra yapılan ilk genel seçimde Milli Selamet Partisi ile iktidar ortağı oldu. 12 Eylül sonrası 1991'de ilk defa Refah Partisi olarak bir ittifakla meclise girdik, 1995'te Refah Partisi birinci parti oldu ve 1996'da merhum Erbakan hocamız başbakan oldu. Dolayısıyla önce meclis, arkasından iktidar. Şimdi de inşallah, yeni dönemde aynısı olacak. 2023'te 'Milli Görüş'ü meclise taşıdık, 2028'de inşallah Yeniden Refah'ı hep birlikte iktidara taşıyacağız" dedi.

'HEDEF YÜZDE 10'

Bugünden itibaren yerel seçimler için, Türkiye genelinde çalışmalara başladıklarını kaydeden Erbakan, "Bütün teşkilatlarımızla seferberlik halinde önce 2024'te yapılacak yerel seçimler için, arkasından da 2028'deki genel seçimler için canla başla çalışmaya şimdiden başlayacağız. Bu ilk girdiğimiz 14 Mayıs seçimlerinden edindiğimiz tecrübe, eksiklerimizin giderilmesi, yapılan hataların gözden geçirilerek bir daha yapılmaması ve bu seçimden çok daha erken bir zamanda yerel seçimlere hazırlığın başlatılması. Adayların erken zamanda tespit edilmesi ve çok daha gayretli bir çalışmayla inşallah Türkiye genelinde aldığımız bu 2,9'u yerel seçimlerde, yüzde 7'nin üzerine, hatta yüzde 10'un üzerine taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah bu gayretli çalışmalar, sahada teşkilatlarımız tarafından devam ettirilecek. 2024'te de daha da büyük bir başarı belde elde edilecek. 2028'de de iktidar adayı favori siyasi parti olarak seçimlere gireceğiz" diye konuştu.

'YAPICI ŞEKİLDE MUHALEFETİMİZİ YAPARIZ'

Genel seçimlerde meclise giren 5 milletvekilinin yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunu kaydeden Erbakan, mutabakat metnine uyulmaması halinde ise yapıcı uyarılarda bulunacaklarını açıklayarak şunları söyledi:

"Mecliste yapılacak olan önce ahlak ve maneviyat anlayışının ülkemizde, devlet yönetiminde, bürokraside, kamuda, her alanda hakim kılınması için gerekli mücadeleyi yapacağız. Bu insanlar yıllardan beri canını dişine takıyor. En son seçimlerde, 14 Mayıs'ta da bütün sıkıntıları ve dertlerine rağmen, Türkiye felaketlere sürüklenmesin diye Cumhur İttifakı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek oldular. Öyleyse şimdi yapılması gereken, bu insanların derdine derman olunmasıdır. İşsizliğin önlenmesi için de Yeniden Refah Partimizin projeleri var. 81 ilimize 681 refah projesi. Köprüler, havaalanları, otoyollar, tüneller, hızlı trenler yaptık. Bunlar çok güzel ama işsiz milyonlara, gençlere iş imkanı sağlayacak yatırımların yapılması, adımların atılması Türkiye'nin en önemli önceliğidir. Bizler mecliste inşallah, AK Parti ile ittifak sürecinde imzaladığımız mutabakat metnindeki maddelerin takibini yapacağız. Bugüne kadar 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' dedik. Bundan sonra da 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' demeye devam edeceğiz. Bu maddelerin kurgulanması, milletimizin hayrına adımların atılması bizi memnun eder, destek olur ve tebrik ederiz. Ancak bu mutabakat metnine uyulmazsa, milletin zararına olacak adımların atıldığına kanaat getirirsek, yapıcı bir şekilde muhalefetimizi ve uyarımızı yaparız. Bunun için zaten, milletimiz bizi seçti ve meclise gönderdi."

Konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takan Erbakan, programdan sonra kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-06-21 17:54:47



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