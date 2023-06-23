Polis, uyuşturucu şüphelilerini, pencereden girdikleri evde yakaladı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'daki uyuşturucu operasyonunda, polis, 4 şüpheliyi, pencereden girdikleri evde yakalayıp gözaltına aldı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte İ.Ç. adlı şüphelinin, sokakta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi'ndeki evine, pencereden girip baskın yapan polis ekipleri, İ.Ç. ile birlikte İ.B.Ç., T.V. ve A.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı.
Evdeki aramada 2,21 gram metamfetamin, 0,48 gram bonzai, uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden İ.B.Ç., T.V. ile A.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, İ.Ç.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-06-23 14:16:21
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