Kumar operasyonunda yakalandı; masadaki paralara `kurban parası´ dedi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da polis ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri, masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil `kurban parası´ olduğunu öne sürdü.
Kütahya´da Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Balıklı Caddesi´ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Buraya baskın yapan ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüphelilerden biri masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil `kurban parası´ olduğunu iddia etti. Şüphelilerden B.B. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli soruşturma başlatılırken, kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliye toplam 24 bin 330 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-06-25 13:27:16
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