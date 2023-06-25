Kumar operasyonunda yakalandı; masadaki paralara `kurban parası´ dedi



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da polis ekipleri tarafından yapılan kumar operasyonunda 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerden biri, masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil `kurban parası´ olduğunu öne sürdü.

Kütahya´da Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Ali Paşa Mahallesi Balıklı Caddesi´ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Buraya baskın yapan ekipler, 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüphelilerden biri masadaki 2 bin 400 liraya el koymak isteyen polislere, paranın kumar değil `kurban parası´ olduğunu iddia etti. Şüphelilerden B.B. hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan adli soruşturma başlatılırken, kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliye toplam 24 bin 330 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-06-25 13:27:16



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