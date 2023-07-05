Cipte uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da durdurulan cipte, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, sürücü koltuğunun altında 123 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent merkezi girişinde, şüphe üzerine durdurduğu cipte, narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 123 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta gözaltına alınan şüpheliler M.Ö., I.A., Ü.A. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2023-07-05 17:13:27
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