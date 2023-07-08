Kütahya'da kaya düşen yol trafiğe kapandı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde yağışlı havanın ardından tepelerden kopan kayalar karayoluna düşerek yolu kapattı. Jandarma ekipleri güvenlik tedbiri alırken, karayolları ekipleri kayaları kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

Tavşanlı ilçesi Çavdarhisar karayolu 21´nci kilometresinde sağanak yağışın ardından tepelerden kopan dev kayalar, yola düştü. Kayalar nedeniyle yolun trafiğe kapandığı bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, yolda güvenlik tedbiri aldı. Karayolları ekipleri de dev kayaları iş makineleriyle parçalayıp yoldan kaldırdı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kayaların düştüğü bölgedeki Akçaşehir köyünün Muhtarı Şaban Kumru, sık sık yağışlı havaların ardından kaya kopması yaşandığını ifade ederek, "Burada muhtelif zamanlarda kayalık alanda kaya kopma sıkıntıları yaşanıyor. Daha çok yağmurlu zamanlarda oluyor bu sorun. Benim bildiğim bu 7´nci kez kaya düşmesi olayı. Bu seferki düşen kaya parçaları oldukça büyük. Halkın can ve mal güvenliği için buradaki sıkıntının bir an önce giderilmesi gerekir" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2023-07-08 18:36:11