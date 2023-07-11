15 Temmuz için yola çıkan bisikletçiler Kütahya´ya ulaştı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)İSTANBUL´dan yola çıkan ve darbe girişimine karşı duran Ömer Halisdemir´in adı verilen bisiklet turuna katılanlar, Kütahya´ya ulaştı.

Fetullahçı Terör Örgütü´nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016´da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında şehit düşenleri anmak amacıyla Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun bu yıl 7´ncisi düzenlendi. İstanbul´dan yola çıkan 28 bisikletli, Kütahya'ya ulaştı. Geceyi Kütahya´da geçiren bisikletliler, valilik önünde toplandı. Şehit Ömer Halisdemir´in mezarına dökülmek üzere geçtikleri illerden toprak alan bisikletlilere, Kütahya´dan toprağı Vali Ali Çelik kavanoza koyarak verdi. Kütahya Valisi Ali Çelik, bisikletlilerin 9 ilden geçerek bin 100 kilometrelik bir yol kat ettiklerini söyledi. Vali Çelik, "Ömer Halisdemir anısına 7´ncisi düzenlenen 15 Temmuz´daki büyük direnişin, demokrasiye sahip çıkma adına yapılan süreklilik arz eden bisiklet turunun Kütahya etabı için bir araya geldik. 9 ilde bin 100 kilometre pedal çeviriyorlar. Bunu azimle ve kararlılıkla, Türk milletinin geleceğe olan bakışını ve güçlü iradesini gösteriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Umarım, geleneksel hale gelmiş bisiklet turuna sürekli devam ederler" dedi.

28 sporcu ile yola çıktıklarını söyleyen Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur ise "Arnavutköy Belediyesi olarak düzenlediğimiz 7´nci Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu´nun 4´üncü etabına başlıyoruz. Kütahya-Afyonkarahisar arasında süreceğiz. Oradan sonra yolumuza devam edeceğiz. Kütahya´da güzel bir karşılama oldu. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatıcı turumuzun bu kadar ilgi görmesi bizi mutlu ediyor. Aramızda her bölgeden sporcular var. Bu da unutturmayacağımızı göstermek adına bizim için önemli" diye konuştu.

Bisikletliler, günün anısına forma takdiminde bulunulmasının ardından Vali Çelik'in verdiği startla Afyonkarahisar'a yola çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-07-11 14:56:48