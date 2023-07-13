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        Otomobilin çarptığı İran vatandaşı hayatını kaybetti

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 02:13
        Otomobilin çarptığı İran vatandaşı hayatını kaybetti

        Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı İran uyruklu Husein Shahap Rezai (16) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, gece geç saatlerde Kütahya-Tavşanlı karayolu yan yolda meydana geldi. Zeynep Adıgüzel yönetimindeki 43 ACU 011 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Husein Shahap Rezai´ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Rezai´nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Adıgüzel ise ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

        2023-07-13 02:12:57

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