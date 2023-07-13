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        16 yaşındaki İranlı çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest (2)

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 19:29
        16 yaşındaki İranlı çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest (2)

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Kütahya´da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Husein Shahap Rezai (16) için Yıldırım Beyazıt Mahallesi´ndeki 80 Evler Cami´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Rezai´nin annesi Sara Salehpur, babası Said Rezai ile yakınları katıldı. Rezai´nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kütahya Şehir Mezarlığına defnedildi.

        İranlı ailenin, 7 yıl önce Türkiye´ye gelerek Kütahya´ya yerleştiği ve ölen gencin babası Said Rezai´nin kaynakçı ustası olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

        2023-07-13 19:28:18

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