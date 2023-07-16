Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel oldu (Yeniden)

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bu yıl 662´ncisi düzenlenen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri´nin finalinde Kürşat Şevki Korkmaz´ı yenen Nedim Gürel başpehlivan oldu.

Ebe Çamlığı Er Meydanı´nda düzenlenen güreşlere baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde 300 kadar pehlivan katıldı. Müsabakaların finalinde Kürşat Şevki Korkmaz´a üstünlük sağlayan Nedim Gürel, başpehlivanlığı elde etti. Arif Akın ve Ali Güngör Ekin üçüncü oldu. Baş altı kategorisinde ise Yiğit Yılmaz birinci, Tufan Güzel ikinci ve Raşit Aysel ile Erhan Yılmaz üçüncü oldu.

NEDİM GÜREL: KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Güreşlere katılımın yüksek olduğunu belirten başpehlivan Nedim Gürel, "Kazandığım için çokmutluyum. Bugün kuran kırana güreşler izledik. Katılım da oldukça yüksekti. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

DOMANİÇ BELEDİYE BAŞKANI SAHVET ERTÜRK: DOMANİÇ YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ EN ESKİ TARİHE SAHİPTİR

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Kayı Boyu Alplerinin bu meydanda hazırlanıp, güreş tuttuğunu ifade ederek, "Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri en eski tarihe sahiptir. Çünkü Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulmuş, Osmanlı Devleti´ni kuran Kayılar, yaylak olarak geldikleri şu anki bu alan olan Ebe Hatun Çamlığında güreş tutar, Alplerini yeni fetihlere hazırlar ve bu etkinliklerini şölen havasında yaparlardı. Bizler de bu geleneği yüzyıllardır bu topraklarda devam ettiriyoruz" sözlerini sarf etti.

Güreş müsabakalarını İlçe Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Kütahya Belediye Başkanı Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, Orman Genel Müdür Yardımcısı Recep Ateş, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Yenikent Belediye Başkanı Mehmet Karaca ve çok sayıda vatandaş izledi. Öte yandan 662'nci Domaniç Yağlı Pehlivan Güreş Ağası ihalesini ise 343 bin liraya iş insanı Ceyhun Ergün aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güreşlerden görüntüler

-Er Meydanı

-İzleyenler

-Ağalık ihalesi

-Güreşler

-Genel görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2023-07-16 21:36:13