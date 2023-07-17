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        Otomobilde kilitli kalan 13 aylık bebeği, itfaiye kurtardı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:29
        Otomobilde kilitli kalan 13 aylık bebeği, itfaiye kurtardı

        Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da otomobilde kilitli kalan 13 aylık Mevlüt Buğra Aslan, itfaiye ekipleri tarafından aracın kelebek camı kırılarak kurtarıldı.

        Gaybiefendi Mahallesi 1´inci Meriç Sokak´ta oturan Merve Aslan, 13 aylık oğlu Mevlüt Buğra´yı otomobile bıraktıktan sonra bebek arabasını almak için yeniden eve döndü. Bu sırada aracın kapıları otomatik olarak kilitlendi. Kapıları açamayan Merve Aslan, itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, hava sıcaklığı nedeniyle araç içinde yükselen ısının bebeğe zarar vermemesi için hızlı hareket etti. Kelebek camı kıran ekip, kapıyı açıp, bebeği kurtardı. Mevlüt Buğra bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrollerin ardından annesine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

        2023-07-17 14:28:17

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