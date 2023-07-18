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        Su kanalına uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 20:18
        Su kanalına uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarptıktan sonra su kanalına uçtu. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Ağaçköy regülatör yolunda meydana geldi. Bilal Kocabaş yönetimindeki 43 DV 585 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki beton elektriğine çarptıktan sonra su kanalına uçtu. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Sude Tanrıkulu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kanala düşen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

        2023-07-18 20:17:49

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