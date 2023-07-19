Kütahya'da orman yangını, insansız hava aracı ile tespit edildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da çıkan orman yangını, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, erken müdahale ile büyümeden söndürüldü.

KütahyaEskişehir sınırındaki Akoluk köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kütahya Zafer Havalimanı'nda konuşlandırılan İHA, devriye görevi için uçurulduğunda yangın fark edildi. Görevlilerin ihbarı sonrası Kütahya ve Eskişehir'den çok sayıda ekip, bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına 9 arazöz, 3 dozer, ve 5 su ikmal aracı ile müdahale edip, kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2023-07-19 16:37:25