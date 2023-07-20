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        Köy muhtarı tartıştığı husumetlisini öldürdü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 18:01
        Köy muhtarı tartıştığı husumetlisini öldürdü

        Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde mahalle muhtarı Levent G., sabah karşı evine gittiği husumetli olduğu Servet Yılmaz'ı (42) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

        Gediz'e bağlı Kayaköy köyünün muhtarı Levent G., saat 04.30 sıralarında aralarında husumet bulunan Servet Yılmaz'ın evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Levent G., yanındaki tabancasıyla Yılmaz'ı karnından vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servet Yılmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından Levent G:'yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

        2023-07-20 18:00:06

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