Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı; sürücü 3.09 promil alkollü çıktı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 08:50
        Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı; sürücü 3.09 promil alkollü çıktı

        Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA) KÜTAHYA´da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Yasin Yılmaz (28) araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Yılmaz´ın 3.09 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, gece saatlerinde KütahyaAfyonkarahisar kara yolu, Tren Garı mevkinde meydana geldi. Afyon istikametinden Kütahya´ya seyreden Yasin Yılmaz´ın idaresindeki 43 ABF 374 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kırmızı ışıkta bekleyen 43 BH 608 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, sürücü Yılmaz araçta sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde il müdahalesi yapıldığı sırada, polis ekiplerinin alkol testi yaptığı Yılmaz´ın 3.09 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye altına alınan yaralının sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu hurdaya dönen minibüs, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Merkez Oğuzhan KILIÇ

        2023-07-21 08:49:41

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Patlama anı böyle kaydedildi!
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Amsterdam'da büyük yolcu gemileri yasaklandı
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Bursa'da feci kazada acı tesadüf: 1 ölü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normallerinin üzerinde
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        BTK'dan Twitter'a reklam yasağı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        İşsizlik Fonu pandemi şokunu atlattı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Miras kavgası kanlı bitti: 2 dayısını öldürdü
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        Avrupa'da rakipler belli oldu!

        Benzer Haberler

        Köy muhtarı tartıştığı husumetlisini öldürdü
        Köy muhtarı tartıştığı husumetlisini öldürdü
        Kütahya'da orman yangını, insansız hava aracı ile tespit edildi
        Kütahya'da orman yangını, insansız hava aracı ile tespit edildi
        Su kanalına uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Su kanalına uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Otomobilde kilitli kalan 13 aylık bebeği, itfaiye kurtardı
        Otomobilde kilitli kalan 13 aylık bebeği, itfaiye kurtardı
        Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel oldu (Yeniden)
        Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Nedim Gürel oldu (Yeniden)
        Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Nedim Gürel oldu
        Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Nedim Gürel oldu