Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bisiklet kavgasında tutuklanan şüpheli, kendisine tava fırlatıldığı için ateş açmış

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 20:04
        Bisiklet kavgasında tutuklanan şüpheli, kendisine tava fırlatıldığı için ateş açmış

        Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da bir apartmanın girişine park edilen bisiklet nedeniyle, tartıştığı komşusu A.İ.´ye (39) pompalı tüfekle ateş açan Ali Demir (38) tutuklandı. Demir´in ifadesinde, balkonda ailesiyle birlikte oturduğu sırada kapısına gelen komşusunun kendisine tava fırlatarak, hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtığını söylediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 01.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Celal Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte oturduğu apartmana giriş yapan A.İ., oğluna ait bisikletin kapının önüne atıldığını görünce, daha önce de aynı nedenle tartıştığı komşusu Ali Demir´in oturduğu dairenin kapısına gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Demir, evinde bulunan tüfekle A.İ.´ye ateş açtı. Bunun üzerine A.İ. de, otomobilindeki balta ve sopayı alarak Demir´e saldırdı. Silah sesi ve gürültü üzerine ihbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili polisin yaptığı inceleme sonucu Ali Demir ve A.İ. ile kavgaya karıştığı tespit edilen eşleri H.D. (31) ve S.İ. (35) gözaltına alındı. Kavgada kullanılan balta, sopa, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 21 adet fişeğe de el konuldu.

        MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

        Kavga anı ise başka bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, kavga nedeniyle mahallelinin yaşadığı panik yansıdı. Çevredekilerin, kavga sırasında ateş açılan pompalı tüfekten çıkan saçmalardan korunmak için park halindeki otomobillerin arkasına saklandığı görüldü. 

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Evindeki pompalı tüfekle komşusuna ateş açan Ali Demir´in, balkonda ailesiyle birlikte oturduğu sırada gelen A.İ.´nin kendisine tava fırlatarak, hakaret ve tehditlerde bulunması üzerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        A.İ. ise ifadesinde, eşiyle gittiği piknik dönüşü apartmana geldiğinde, oğluna ait bisikletin dışarı atıldığını görmesi üzerine, balkonda oturan Demir´e, neden bisikleti dışarıya attığını sorduğunu, bunun üzerine kendisine hakaret ederek ateş ettiğini söylediği belirtildi. Bunun üzerine otomobiline giderek baltasını aldığını söyleyen A.İ., Demir´in kendisine bir kez daha ateş ettiğini öne sürdü.

        TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden pompalı tüfekle ateş açan Ali Demir tutuklanırken, eşi H.D. ile A.İ ve eşi S.İ ise serbest bırakıldı. Demir ile ve serbest bırakılan A.İ.´nin `kasten yaralama´ suçundan sabıkaları olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Merkez Oğuzhan KILIÇ

        2023-07-25 20:03:35

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Kütahya'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntüledi
        Kütahya'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntüledi
        Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı
        Ev satışını kabul etmediği için öldürülmüş; aile içi kavgada baba ile oğlu tutuklandı
        Bisiklet tartışması, silahlı-baltalı kavgaya dönüştü; o anlar kamerada
        Bisiklet tartışması, silahlı-baltalı kavgaya dönüştü; o anlar kamerada
        Kütahya'da oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba ile diğer oğlu tutuklandı
        Kütahya'da oğlunu öldürdüğü iddia edilen baba ile diğer oğlu tutuklandı
        Kütahya'da babası tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Kütahya'da babası tarafından bıçaklanan kişi öldü