Bisiklet kavgasında tutuklanan şüpheli, kendisine tava fırlatıldığı için ateş açmış

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da bir apartmanın girişine park edilen bisiklet nedeniyle, tartıştığı komşusu A.İ.´ye (39) pompalı tüfekle ateş açan Ali Demir (38) tutuklandı. Demir´in ifadesinde, balkonda ailesiyle birlikte oturduğu sırada kapısına gelen komşusunun kendisine tava fırlatarak, hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Celal Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte oturduğu apartmana giriş yapan A.İ., oğluna ait bisikletin kapının önüne atıldığını görünce, daha önce de aynı nedenle tartıştığı komşusu Ali Demir´in oturduğu dairenin kapısına gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Demir, evinde bulunan tüfekle A.İ.´ye ateş açtı. Bunun üzerine A.İ. de, otomobilindeki balta ve sopayı alarak Demir´e saldırdı. Silah sesi ve gürültü üzerine ihbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili polisin yaptığı inceleme sonucu Ali Demir ve A.İ. ile kavgaya karıştığı tespit edilen eşleri H.D. (31) ve S.İ. (35) gözaltına alındı. Kavgada kullanılan balta, sopa, pompalı tüfek ve tüfeğe ait 21 adet fişeğe de el konuldu.

MAHALLELİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Kavga anı ise başka bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, kavga nedeniyle mahallelinin yaşadığı panik yansıdı. Çevredekilerin, kavga sırasında ateş açılan pompalı tüfekten çıkan saçmalardan korunmak için park halindeki otomobillerin arkasına saklandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Evindeki pompalı tüfekle komşusuna ateş açan Ali Demir´in, balkonda ailesiyle birlikte oturduğu sırada gelen A.İ.´nin kendisine tava fırlatarak, hakaret ve tehditlerde bulunması üzerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

A.İ. ise ifadesinde, eşiyle gittiği piknik dönüşü apartmana geldiğinde, oğluna ait bisikletin dışarı atıldığını görmesi üzerine, balkonda oturan Demir´e, neden bisikleti dışarıya attığını sorduğunu, bunun üzerine kendisine hakaret ederek ateş ettiğini söylediği belirtildi. Bunun üzerine otomobiline giderek baltasını aldığını söyleyen A.İ., Demir´in kendisine bir kez daha ateş ettiğini öne sürdü.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden pompalı tüfekle ateş açan Ali Demir tutuklanırken, eşi H.D. ile A.İ ve eşi S.İ ise serbest bırakıldı. Demir ile ve serbest bırakılan A.İ.´nin `kasten yaralama´ suçundan sabıkaları olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Merkez Oğuzhan KILIÇ

2023-07-25 20:03:35